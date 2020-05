Nadadores salvadores. Ainda não se sabe quantos vão vigiar as praias

Veja também:

A duas semanas do início da época balnear, que começa no dia 6 de junho, o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) ainda não sabe com quantos nadadores salvadores poderá contar neste ano nas praias portuguesas.

“Estão considerados aptos 7.600 nadadores salvadores”, indica o diretor do ISN na Renascença, nesta quarta-feira de manhã.

Entrevistado no programa As Três da Manhã, o comandante Velho Gouveia explica que a Autoridade Marítima, face à situação de pandemia e impossibilidade de formar novos elementos, decidiu “prorrogar a validade dos cartões” que tinham de ser renovados.

Neste momento, o que se sabe é que há 7.600 nadadores salvadores aptos a ir para as praias, mas não se sabe se estão disponíveis para assumir a tarefa.

“Isso é muito difícil dizer, porque é um sistema relativamente complexo. São pessoas de muitas idades – a idade média é cerca de 24 anos, mas alguns são mais velhos e alguns não trabalham épocas seguidas”, explica o comandante, acrescentando que saber quantos estão disponíveis “não é uma tarefa do Instituto de Socorros a Náufragos”.