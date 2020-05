Covid-19: Sobe para 12 o número de casos de infeção confirmados no Hospital Santa Maria

Veja também:

Sobe para 12 o número de profissionais de saúde e pacientes diagnosticados com Covid-19 no Hospital Santa Maria, em Lisboa, avançou esta quarta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Do universo de pessoas testadas, nove profissionais de saúde e três pacientes deram positivo ao novo coronavírus, disse a diretora-geral da Saúde, em conferência de imprensa.

Graça Freitas acrescenta que 35 testes foram negativos e há mais 25 análises em curso.

De acordo com Graça Freitas, três dos doentes internados testaram positivo e já foram transferidos para unidades dedicadas a pessoas com covid-19.



"A situação é estável nesta altura e o surto está controlado", garante a diretora-geral da Saúde.

A Renascença tem questionado a DGS sobre registo de casos de infeção nos hospitais e unidades de saúde em todo o país, dados que nunca foram revelados ate ao momento.



Questionada sobre o documento publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que admitiu que continua por provar a possibilidade de transmissão por contacto com superfícies ou objetos contaminados com o vírus, Graça Freitas vincou que a DGS vai continuar a considerar as superfícies como potencial fonte de transmissão da covid-19, até haver evidências mais sólidas do que aquelas que existem neste momento.

Graça Freitas vincou que a DGS continua a pôr "muita ênfase na desinfeção das superfícies", visto que não há uma "certeza absoluta" de que não possa haver o risco de transmissão.

"Uma das coisas que caracteriza esta pandemia é o grau de incerteza. A essa incerteza deve seguir-se um grau de humildade e precaução. A própria OMS continua a recomendar fortemente a higienização de superfícies e objetos para minimizar o risco de contágio", vincou.

Durante a conferência de imprensa, Graça Freitas disse ainda que não está definida uma data para a reabertura de ginásios e academias, referindo que continua a trabalhar com as associações do setor.

Portugal contabiliza 1.263 mortos associados à covid-19 em 29.660 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

[título corrigido - 12 infetados e não nove]