Covid-19. DGS continua a recomendar desinfeção de superfícies

Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, continua a aconselhar a desinfeção das superfícies e dos objetos, apesar da Organização Mundial da Saúde (OMS) ter afirmado que ainda não encontrou evidências que o vírus se possa espalhar através do contacto com uma superfície.

Ginásios sem data para abrir

A responsável pela Direção-Geral da Saúde (DGS) explica que a reunião com o setor dos ginásios correu bem, mas não será a DGS a decidir quando começarão a abrir os ginásios.

"A abertura tem sido gradual. Ontem estivemos reunidos, mas estas reuniões são sobretudo para acertar conjuntos de boas práticas. Temos as nossas orientações, que o setor conhece bem. Não há nada definida e não compete à DGS dizer quando é que uma atividade abre as suas portas. Fazemos o nosso melhor para que as regras se cumpram", afirma.

Sobre as grávidas, Graça Freitas explica que a maior problemática tem sido, nesta altura, a definição das regras em relação ao acompanhante. A decisão está nas equipas médicas que executam o parto, mas uma nova regra estará para sair, depois da DGS ter divulgado normas para os cuidados com os recém-nascidos.

"Estamos a rever a orientação para as grávidas. O acompanhante é uma questão delicada porque tem a ver com a probabilidade de se contagiar, ou estar infetado. As condições físicas do local do parto podem decidir que tipo de acompanhamento é que existe. Em última análise, é a equipa clínica que pode decidir", termina.

Esta quarta-feira, Portugal regista 29.660 casos positivos de Covid-19, mais 228 nas últimas 48 horas, 1.263 mortes, mais 16, e 6.452 casos recuperados.