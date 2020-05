Balanço DGS. Portugal regista 1.263 (mais 16) mortes e 29.660 (mais 228) infetados

Veja também:

Portugal regista 1.263 mortos (mais 16 que na terça-feira) e 29.660 infetados (mais 228, o que supõe um aumento de 0,8%) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de terça-feira, indica que, esta quarta-feira, há registo de 6.452 pessoas recuperadas da Covid-19, mais 21 que no dia anterior.

A taxa de letalidade sobe para 4,3%.

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 301.225 casos suspeitos. O relatório desta quarta-feira revela, ainda, que 2.405 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais de 25 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (713), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (289), da região Centro (230), do Algarve (15) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19.