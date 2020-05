Regina Duarte demite-se da Secretaria de Cultura do Brasil

Veja também: Regina Duarte em entrevista polémica. Secretária da Cultura do Brasil desvaloriza ditadura e tortura

De Fidel Castro a Bolsonaro. O percurso de Regina Duarte até ao Governo brasileiro A secretária de Cultura do Brasil, Regina Duarte, demitiu-se esta quarta-feira, após uma reunião com o Presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. A saída da atriz foi já comentada por Jair Bolsonaro nas redes sociais: “Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias”, diz o Presidente brasileiro. A notícia está em todos os jornais brasileiros. Regina Duarte tomou posse a 4 de março, e ficou pouco mais de dois meses à frente da Secretaria. Durante esse tempo, foram muitas as polémicas em que se envolveu com atores e membros de outras classes artísticas.

O momento mais marcante do seu mandato foram as declarações que fez na CNN a 7 de maio, quando relativizou as mortes ocorridas durante a ditadura militar, recusou-se a ouvir uma pergunta e abandono o estúdio onde a entrevista decorria em direto. Confrontada com a chuva de críticas de quem tem sido alvo, Regina Duarte, que já representou reconhecidos papéis em telenovelas brasileiras, explicou porque apoia o Governo de Jair Bolsonaro.