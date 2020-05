Johnson & Johnson deixa de vender pó de talco nos EUA e Canadá

A Johnson & Johnson vai deixar de vender pó de talco nos Estados Unidos e no Canadá. A empresa anunciou a sua decisão esta quarta-feira devido à queda das vendas provocada pelo que consideram ser “desinformação” sobre a segurança do produto.



A J&J enfrenta, neste momento, mais de 19 mil processos legais levantados por consumidores e seus familiares que foi devido à presença de amianto no pó de talco que contraíram doenças cancerosas.

“Quem me dera que a minha mãe tivesse vivido para ver este dia”, disse à Reuters Crystal Deckard, cuja mãe morreu em 2009 de cancro na pleura (a membrana que envolve o pulmão), alegadamente provocado pelo pó de talco.

A empresa insiste que o produto é completamente seguro e invoca décadas de estudos científicos para o provar. No entanto, uma investigação da Reuters publicada em 2018 veio provar que a J&J sabia há décadas que o seu pó de talco continha vestígios de amianto.

Dezenas de investigações na justiça e no Congresso

A investigação da Reuters provocou uma desvalorização da empresa na casa dos 40 mil milhões de euros e levantou uma série de questões sobre a segurança dos produtos. Levou ainda à abertura de um inquérito criminal, investigações em 41 estados norte-americanos e outra ainda no Congresso.

A decisão agora anunciada constitui, na opinião do congressista Raja Krishnamoorthi, “uma grande vitória para a saúde pública”. O congressista garante que a investigação que liderou no Congresso revelou a presença de amianto no talco da J&J. A empresa recusa, porém, que a retirada do mercado seja provocada por alguma perigosidade do produto.

A J&J era uma das marcas mais confiáveis da América, apesar de se ter sentado no banco dos réus, juntamente com outras empresas, em perto de três mil processos judiciais que alegavam que estas empresas promoviam, de forma indevida, o consumo de opióides viciantes.

Em agosto do ano passado, um juiz de Oklahoma condenou a empresa a pagar uma multa de 572 milhões de dólares devido à presença de opiácios nos seus analgésicos.

O pó de talco tem uma história com mais de 100 anos. É vendido nos Estados Unidos desde 1894, e apesar de representar apenas 0,5%das vendas, manteve-se como símbolo da imagem familiar da J&J.