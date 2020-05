Diretora do ECDC prevê segunda vaga de Covid-19 na Europa

Veja também:

Em entrevista ao jornal britânico "The Guardian", Andrea Ammon afirma que “olhando para as características do vírus e para os diferentes níveis de imunidade nos diferentes países, que oscilam apenas entre os 2% e os 14%, isso significa que mais de 80% da população continua desprotegida. Como o vírus anda por aí, circula agora muito mais do que em janeiro ou fevereiro, é preciso ser realista: ainda não chegou o tempo do ficar completamente descansado”.

A 2 de maio, Ammon anunciou que a Europa, à exceção da Polónia, já tinha passado o pico da pandemia e os governos começaram, gradualmente, a levantar as restrições. No entanto, cabe-lhe a ela e à organização que dirige detetarem precocemente alterações na evolução da infeção e como agir.

Os sinais, em sua opinião, apontam para uma segunda vaga, que não terá, no entanto, de ser desastrosa caso se mantenham as medidas de prevenção e controle. O problema, diz, é a existência de um certo enfraquecimento ameaçador da determinação do público. “À medida que o número de infeções decresce, as pessoas começam a convencer-se de que acabou, e não acabou”.

Reconhece, no entanto, que ainda não é possível tirar conclusões dos dados apurados à medida que o desconfinamento vai avançando, apesar de tudo estar a ser monitorizado.

A 26 de janeiro, quando se confirmou a natureza extremamente contagiosa do vírus, é que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças avisou os países para reforçarem os seus serviços de saúde fim de que a situação de rutura que então se vivia na Lombardia, em Itália, não se repetisse.

“Penso que os governos subestimaram os meus conselhos sobre a rapidez do contágio. É diferente ter que aumentar a capacidade dos hospitais no espaço de duas semanas ou no espaço de dois dias”.

Além disso, as medidas de restrição de movimentos e de confinamento também chegaram tarde, em sua opinião. Para Andrea Ammon, as férias na neve, nos Alpes, na primeira semana de março foram determinantes no espalhar da doença.