Covid-19: ​Wuhan proíbe consumo de animais selvagens

A cidade chinesa de Wuhan, na origem da crise da Covid-19, proibiu o consumo de animais selvagens e os agricultores chineses estão a receber verbas para deixar de criar animais exóticos, adianta a cadeia CBS News.



As medidas surgem face à crescente pressão da China para combater o comércio ilegal de animais selvagens, ao qual são atribuídas grandes responsabilidades pela pandemia que matou mais de 320 mil pessoas em todo o mundo.

A administração local em Wuhan, cidade com cerca de 11 milhões de habitantes na província central de Hubei, onde os casos de Covid-19 foram registados pela primeira vez no final do ano passado, anunciou, esta quarta-feira, que o consumo de todos os animais selvagens foi oficialmente proibido.

A cidade também proibiu praticamente toda a caça de animais selvagens dentro dos seus limites, declarando Wuhan "um santuário da vida selvagem", com exceção da caça considerada pelo Governo para "pesquisa científica, regulação populacional, monitorização de doenças epidémicas e outras circunstâncias especiais".