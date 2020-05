Covid-19 nos EUA. Um milhão e meio de infetados no total e mais mil mortos em 24 horas

Veja também:

Os Estados Unidos já ultrapassaram a barreira de um milhão e meio de infetados com Covid-19. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, nas últimas 24 horas registaram-se mais 23.405 casos, o que perfaz um total de 1.528.235 casos. Quanto ao número de vítimas mortais, houve um registo de 1.324 mortes, para um total de 91.664.

Segundo a contabilidade feita pela Agência France Press, a pandemia do novo coronavírus já matou 325.232 pessoas e infetou mais de 4,9 milhões em todo o mundo desde dezembro.

Portugal, com 1.263 mortes registadas e 29.660 casos confirmados é o 22.º país do mundo com mais óbitos e o 26.º em número de infeções.