Covid-19. Itália vai reabrir aeroportos e fronteiras a 3 de junho

A linha aérea italiana Alitalia adiantou hoje que a partir de junho vai retomar então as ligações com Espanha, concretamente Madrid e Barcelona, com Nova Ioque e a ponte entre Milão, no norte, o epicentro da pandemia, e o sul do país.

O levantar de restrições vai continuar no dia 3 de junho, quando vão ser permitidas viagens entre regiões e vão ser abertas as fronteiras a viajantes da União Europeia, que não devem ficar em quarentena, uma medida que visa salvar a temporada turística de verão.

O encerramento de toda a atividade e confinamento no país foi decretado no dia 9 de março. A 4 de maio foi permitido o regresso ao trabalho de setores como a construção ou de fabrico e desde 18 de maio foram reabertos a maioria dos negócios.

A Itália vai reabrir todos os aeroportos a partir de 3 de junho, dia em que também reabre as fronteiras, depois do encerramento provocado pela pandemia de covid-19, anunciou a ministra dos Transportes, Paola de Micheli.

161 mortes nas últimas 24 horas

Itália registou nas últimas 24 horas 161 mortes associadas à doença covid-19, um número quase idêntico ao registado na terça-feira (162), totalizando 32.330 vítimas mortais desde o início da pandemia, divulgou hoje a Proteção Civil italiana.

No total, e desde o surgimento dos primeiros casos no país, a 21 de fevereiro, Itália contabiliza 227.364 infetados, com 665 novos casos nas últimas 24 horas, dos quais cerca de metade na região da Lombardia (norte), principal foco do surto no território italiano ao longo dos últimos meses.

Este número de novos casos representa um decréscimo em relação a terça-feira, dia em que foram diagnosticadas 813 novas infeções pelo novo coronavírus.

No que diz respeito aos casos positivos e ativos no país, as autoridades italianas referiram que são atualmente 62.752, menos 2.377 em comparação com o dia anterior.

Entre estes doentes, pouco menos de 10 mil encontram-se hospitalizados, incluindo 676 pessoas que estão em unidades de cuidados intensivos.

O número total de pessoas recuperadas e curadas no país é de 132.282, mais 2.881 em comparação a terça-feira.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 323 mil mortos e infetou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.