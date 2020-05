Covid-19. Irão afirma que está próximo do “controlo” da pandemia

Veja também:

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, diz que o país está próximo do “controlo” da pandemia da covid-19, no dia em que foram anunciados mais de 2.000 novos casos de contágio nas últimas 24 horas.

O Irão é o país mais atingido do Médio Oriente com 126.949 casos de contaminação e 7.183 mortos, segundo os números oficiais.

“Progredimos em todos os aspetos na luta contra este perigoso vírus e estamos perto de controlar esta doença”, disse Rohani durante uma reunião do Governo transmitida pela televisão.

O Irão “poderia mesmo não ter estes problemas” se os protocolos de saúde “fossem mais respeitados em certas províncias atualmente em situação desfavorável”, segundo disse.

Pelo menos 24 dos 434 municípios do país ainda estão no vermelho, o risco mais elevado segundo o código de cores utilizado pelas autoridades para classificar as regiões, indicou o vice-ministro da Saúde, Ali Reza Raisi.

Na sua perspetiva, o grupo de trabalho dedicado ao novo coronavírus considerou na terça-feira que 218 municípios apresentavam um nível de risco fraco, mas esse número poderia descer para 183. A maioria das mortes no Irão respeitam a pessoas com mais de 70 anos.

Pelo terceiro dia consecutivo, o porta-voz do ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, anunciou 2.346 novos casos recenseados nas últimas 24 horas, elevando o número total para 126.949.

O mesmo responsável indicou ainda que 98.800 pessoas hospitalizadas já recuperaram e regressaram a suas casas, enquanto 2.673 permanecem em estado crítico.

Jahanpour anunciou 64 novos óbitos, com um balanço total de 7.183 mortos. Não foi registada qualquer morte em um terço das províncias, enquanto que em oito foi registada apenas uma morte.

A província do Khuzistão (sudoeste) permanece uma das mais atingidas mas o resto do país regista “uma relativa estabilidade”, precisou.

O número de novos casos está em alta desde 02 de maio, a data em que o Irão anunciou ter atingido o registo mais baixo desde 10 de março.

Segundo Ali Akbar Haghdoost, um responsável do grupo de trabalho, este aumento é devido a um crescente número de testes efetuados entre “as pessoas não hospitalizadas”. E acrescentou: “Isto não significa que existam proporcionalmente mais pessoas infetadas”.

No estrangeiro, mas também no interior do país, diversos responsáveis suspeitam que o balanço iraniano esteja a ser subestimado, como sucede em muitas outras regiões do mundo atingidas pela pandemia.