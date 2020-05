Covid-19. Cerca de 44% das pessoas com sintomas ligeiros tem poucos anticorpos

Veja também:

Cerca de 44% das pessoas que sofreram infeção de covid-19 de forma ligeira ou assintomática têm um nível de anticorpos muito baixo e com pouca capacidade neutralizante, pelo que não ficam imunizadas contra o coronavírus, revelam testes divulgados.

Estes são os primeiros resultados do estudo realizado por investigadores do instituto IrsiCaixa, o Centro de Investigação e Tecnologias em Saúde Animal (CReSA) do Instituto e Tecnologias Agroalimentares (IRTA) e o Barcelona Supercomputing Center (BSC), com o apoio de uma farmacêutica, segundo a agência EFE.

Durante o trabalho de campo, foram analisadas 111 amostras de plasma de pessoas que geraram anticorpos contra a SARS-CoV-2 e que sentiram diferentes níveis de gravidade da doença.

O resultado foi que cerca de 44% das pessoas com covid-19 ligeira ou assintomática desenvolveu poucos anticorpos e com pouca capacidade neutralizante, enquanto as pessoas hospitalizadas por esta doença, em contrapartida, geraram aproximadamente 10 vezes mais anticorpos do que aqueles que a sofreram de forma leve.