Covid-19. Air France retoma voos para Lisboa e Porto a 6 de junho

A Air France vai retomar a 6 de junho os voos diários entre Lisboa e Paris-CDG (aeroporto Charles De Gaulle). No mesmo dia, voltará também a voar entre Paris e o Porto, primeiro com três viagens semanais, e a partir do dia 18 com ligações diárias.

Desde 28 de março, a companhia francesa mantém em operação três voos semanais entre Lisboa e Paris. Continua também a voar para mais 43 destinos considerados essenciais, assegurando entre 3% e 5% da sua atividade normal. Até ao final de junho, a companhia pretende retomar 15% dos voos.

Segundo os dados mais recentes, o grupo Air France-KLM, registou perdas de 1,8 mil milhões de euros no primeiro trimestre do ano devido aos efeitos da pandemia de covid-19 Air, e antecipa quebras assinaláveis até ao verão.