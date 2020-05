Volta a Portugal inspira-se no Tour para correr na data marcada

Veja também:

A União Ciclista Internacional (UCI) já oficializou as datas da Volta a Portugal. A prova mantém-se no período agendado, entre 29 de julho a 9 de agosto. Ainda assim, a viabilização da prova não está assegurada.

Nesta altura, a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) está a elaborar um documento com um conjunto de normas para apresentar à Direção-Geral da Saúde e só depois haverá uma decisão final.

"Estamos a trabalhar um plano sanitário e desportivo que se adeque às novas regras impostas pela DGS e adaptá-las à Volta à Portugal. É um trabalho que está a ser desenvolvida de forma intensa e que esperamos apresentar, na próxima semana, à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto", explica Delmino Pereira, presidente da PFC, a Bola Branca.

Delmino Pereira está confiante na realização da prova portuguesa, revelando que está a inspirar-se no modelo francês do Tour 2020:

"Estamos a trabalhar com base nas diretrizes que estão a ser desenvolvidas em França. Apostamos em regras sanitárias muito exigentes e rigorosas. Estamos a tentar defender uma atividade profissional, que é o ciclismo de estrada, que se pratica em Portugal, e um evento que tem uma dimensão e história muito grandes no nosso país. Queremos que a Volta 2020 transmita uma energia positiva e que seja vista como um evento de retoma do desporto em Portugal, mas reconhecemos que estamos a atravessar uma montanha russa de dificuldades."