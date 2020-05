Paços de Ferreira. Mata Real mais perto da aprovação após nova vistoria

O Paços de Ferreira voltou a receber a visita da Autoridade Regional de Saúde e segundo comentou a Bola Branca o presidente do clube, Paulo Menezes, houve "parecer positivo".

Desta forma, o dirigente confia que será dada autorização aos castores para receberem no seu reduto Belenenses SAD, FC Porto, Braga e Portimonense.

O presidente do emblema pacense explica que a correção "durou 5 minutos" e prendeu-se com um pequeno problema do "circuito de águas" nos balneários que não são atualmente utilizados pela equipa profissional.

"Era uma questão técnica ligada ao circuito de águas nos balneários que não são usados pela equipa profissional. Foi regularizada a situação em pouco mais de cinco minutos. Temos conhecimento que houve parecer positivo, no sentido de que o Paços de Ferreira possa jogar no seu estádio, que é o que mais nos interessa neste momento", afirma.

O Estádio Capital do Móvel, casa do Paços de Ferreira, foi um dos seis estádios que precisam de fazer correções indicadas pela DGS para que possam ser autorizados a receber jogos da I Liga na reta final do campeonato, devido aos constrangimentos consequentes da pandemia da Covid-19.