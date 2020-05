​Liga. Clubes "empurram" Pedro Proença para a porta de saída

Uma maioria de clubes da I Liga de futebol vai pressionar o presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, para que este apresente a demissão já esta quinta-feira.



Bola Branca sabe que o tema esteve no centro de uma conversa mantida na terça-feira, entre 10 dos 18 clubes do escalão principal, precisamente no dia em que deveria ter acontecido uma reunião de presidentes, entretanto adiada pela segunda vez, desta feita para quinta-feira, tal como a Renascença adiantou no início da semana.

A liderança e a autoridade do presidente da Liga foram postas em causa na conversa de ontem, exclusivamente entre os clubes.

Ao que apurou Bola Branca, Proença foi bastante criticado, com o Benfica a assumir um papel mais interventivo. Ao lado das águias estiveram emblemas como Sporting, Sporting de Braga, Marítimo, Famalicão ou Boavista. FC Porto, Paços de Ferreira ou Vitória de Setúbal não participaram.

Num centro do descontentamento que se arrasta em relação ao presidente da Liga está uma carta dirigida por Pedro Proença ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já depois de outra semelhante, enviada ao Governo, que deixou os clubes de cabelos em pé.

Na missiva, Pedro Proença sugeria a "influência" do chefe de Estado com vista a que as operadoras de televisão permitissem a transmissão de jogos em sinal aberto, na reta final da I Liga. As operadoras, e a NOS em particular - sendo patrocinadora direta da prova -, e por consequência os clubes, não gostaram da proposta.