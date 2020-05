Filipe Cândido é o novo treinador do Mafra

O Mafra anunciou a contratação do treinador Filipe Cândido para as próximas duas temporadas.

O jovem treinador de 40 anos vai estrear-se na II Liga, depois de duas temporadas ao serviço do União de Leiria. Antes, representou o Salgueiros, juniores do Paços de Ferreira e Sousense.

O Mafra volta a apostar num jovem treinador, depois de Vasco Seabra ter comandado a equipa na última temporada.

“O desafio que me foi proposto pelo Presidente muito me honrou e, naturalmente, foi impossível recusar. Abraço-o com espírito de missão, mas também com perfeita noção da responsabilidade de dar continuidade ao trabalho efetuado pelo clube há vários anos a esta parte, um trabalho sério e ambicioso", afirmou o técnico aos meios do clube.



O Mafra foi a grande surpresa desta temporada da II Liga, tendo terminado a época (que foi finalizada antecipadamente devido à Covid-19) em quarto lugar.