Covid-19. Serie A terminada até 20 agosto e pode ser decidida em "play-offs"

A Liga italiana, suspensa desde março devido à pandemia de Covid-19, terá de ser concluída até 20 de agosto e, caso haja necessidade, poderá ser decidida através de "play-offs", anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Na sequência de uma reunião entre as altas esferas do futebol transalpino, a FIGC reforçou a intenção de retomar os três escalões profissionais em meados de junho, priorizando, desta forma, o "mérito desportivo como base para definir as competições, como previsto pelo COI [Comité Olímpico Internacional] e CONI [Comité Olímpico de Itália]".

"A FIGC expressou a vontade de retomar e completar as competições nacionais profissionais, fixando o dia 20 de agosto como prazo para terminar a Serie A [primeiro escalão], a Serie B [segundo] e a Serie C [terceiro]", informou a FIGC, através de comunicado divulgado no seu sítio oficial.

Contudo, o organismo já tem alternativas preparadas, caso as competições da temporada 2019/20 venham a ser novamente interrompidas ou até mesmo canceladas, devido à crise mundial de saúde pública.

Em caso de nova paragem temporária, as provas serão retomadas num "novo formato", através de um "play-off" para definir os campeões das series A, B e C e as equipas que sobem de divisão, bem como um "play-out", através do qual se decidirá quem desce.

Já no caso de a época ser definitivamente cancelada, as classificações serão definidas através de um "coeficiente objetivo" aplicado pela FIGC.