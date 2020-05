TAP pode perder 1.700 trabalhadores e mais de 30 aviões

A medida tem sido aplicada nomeadamente a comissários e assistentes de bordo, confirmou à Renascença o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC). O presidente do sindicato, Henrique Martins, esclarece tratar-se de “contratos que não vêm sendo renovados, conforme a primeira renovação”, admitindo que “no final das contas se possa chegar aos 1.100 trabalhadores”. Henrique Martins considera, porém, ser prematuro retirar conclusões face à incógnita que carateriza o momento atual da TAP e do transporte aéreo de passageiros.

Paulo Manso, do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) aceitou falar à Renascença para confirmar que “se tem ouvido falar na dispensa de trabalhadores” e que a redução deverá ser feita “sem afetar as pessoas que estão no quadro”.

Estas declarações à Renascença do presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil foram feitas escassas horas após uma reunião da direção do sindicato. Sem querer entrar em detalhes, Henrique Martins considera ter sido dado “o arranque para um verão um bocado quente”.

Já o SITEMA, pela voz de Paulo Manso, garante que “não tem dogmas” relativamente à entrada de capitais na TAP, venham eles de privados ou do reforço da posição do Estado, sublinhando, porém, que será de todo indesejável ver a companhia aérea portuguesa “outra vez dirigida por pessoas que nada percebiam do negócio, que única e exclusivamente faziam ali um prolongamento da sua carreira por interesses políticos ou outros, que não os interesses da companhia”.

O SITEMA entregou um pedido de audiência ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, numa altura em que o governo se prepara para negociar o reforço da presença do Estado na TAP.

O ministro Pedro Nuno Santos declarou esta terça-feira no parlamento que nenhum cenário deve ser excluído, “inclusivamente o da própria insolvência da empresa”, sendo inevitável “revisitar o plano estratégico da TAP“. Pedro Nuno Santos sublinhou ainda que “para a fase de investimento se concretizar, a presença do Estado na empresa é fundamental”.

Aviões da TAP permanecem em terra





Ao que a Renascença apurou, o voo que a TAP tinha com destino ao Funchal, programado para terça-feira, dia 19, acabou por não se realizar por falta de passageiros.

Para além das ligações às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, asseguradas ao mínimo, a companhia aérea portuguesa retomou esta semana as ligações entre Lisboa e o Porto, mas com apenas três voos semanais em cada sentido. Os primeiros realizaram-se na segunda-feira. Para quinta está prevista nova ligação ao Porto, com partida de Lisboa às 10H00. O mesmo aparelho irá descolar do aeroporto Sá Carneiro ao meio-dia de quinta-feira com destino a Lisboa. Este será, de resto, o único voo TAP com origem no Porto nas próximas 24 horas.