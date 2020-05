​Mais de dois milhões de portugueses pagam pelo telefone fixo apesar de não desejarem o serviço

Milhares de portugueses dispensam o telefone fixo no momento de contratar um pacote de telecomunicações é o que revela, na Renascença, o comparador gratuito do ComparaJá.pt, mas essa opção nem sempre é permitida quando é contratado o serviço.



Segundo as preferências dos últimos 100.000 utilizadores desta plataforma, o telefone fixo é apenas “Muito Importante” para 7% dos utilizadores e “Importante” para 24%. Assim, 69% dos consumidores consideram as características desta componente dos pacotes 3P irrelevantes.

Por sua vez, no que respeita à importância do telefone fixo na escolha dos pacotes 4P e 5P, 60% dos consumidores consideram “Irrelevante”.

Maioria das operadoras não permite contratar pacote sem telefone fixo

Segundo a plataforma ComparaJá.pt nos dados enviados à Renascença, “à exceção da NOWO, a única operadora que dá a possibilidade aos consumidores de não incluírem o serviço de telefone fixo nos pacotes de telecomunicações, as restantes operadoras (NOS, MEO e Vodafone) obrigam a que os consumidores que desejem contratar em conjunto o serviço de televisão e de internet tenham de subscrever um pacote 3P, no qual se inclui o telefone fixo”.

Tendo em consideração que 2/3 dos portugueses considera o serviço de voz fixa irrelevante, o ComparaJá.pt procedeu ao apuramento do número de consumidores que poderá estar a suportar os custos de um serviço que não deseja ter incluído nos seus pacotes de telecomunicações.

Para tal, o portal de comparação teve em consideração os dados da ANACOM relativos ao número de subscritores de pacotes 3P e de pacotes 4/5P, bem como no que concerne à quota de mercado das operadoras.

Feitas as contas, “1 milhão paga pelo Telefone Fixo nos pacotes 3P apesar de não desejar o serviço” já nos pacotes 4/5P “1,2 milhões pagam pelo Telefone Fixo apesar de dispensarem serviço”

Consumidores pagam mais de 50 milhões de euros por ano

O ComparaJá.pt analisou todos os pacotes de telecomunicações do mercado e a diferença nos custos entre as ofertas 1P face às ofertas 2P e das ofertas 2P face às ofertas 3P mais comparáveis a nível de características, permitiu concluir que “o custo mínimo para acrescentar um novo serviço a um pacote, transformando-o de 1P em 2P ou de 2P em 3P, começa nos 2 euros”.

Fazendo as contas aos 2,2 milhões de portugueses (soma dos subscritores 3P e 4/5P) que estarão a pagar pelo telefone fixo apesar de o considerarem desnecessário no seu pacote de telecomunicações e este custo de referência de 2 euros para a inclusão de um serviço, o ComparaJá.pt concluiu que “estes consumidores estarão a pagar cerca de 52,8 milhões de euros por ano para suportar os custos do telefone fixo, embora o considerem irrelevante”.