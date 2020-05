Governo aprovou 90 mil pedidos de lay-off simplificado para 735 mil trabalhadores

Veja também:

Cerca de 90 mil pedidos de lay-off simplificado foram aprovados pela Segurança Social no âmbito da resposta à crise da Covid-19, abrangendo um total de 735 mil trabalhadores, anunciou esta quarta-feira a ministra Ana Mendes Godinho.



Até hoje a Segurança Social recebeu 110 mil pedidos de empresas para adesão ao lay-off simplificado, abrangendo cerca de 1,3 milhões de trabalhadores, adiantou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social.

Ana Mendes Godinho explicou que, até ao fim de abril, os serviços da Segurança Social tinham recebido 99 mil pedidos, 90 mil dos quais, considerados válidos, já estão concluídos.

O Estado já comparticipou este mecanismo extraordinário para salvaguardar os postos de trabalho em tempo de pandemia com 284 milhões de euros. Mais de quatro quintos são de micro e 15% de pequenas empresas. Um quarto dos pedidos veio de Lisboa e 19% do Porto, 10% de Braga.

Segundo Ana Mendes Godinho, quase 65 mil destas empresas já pediu a prorrogação do lay-off simplificado.

Um décimo dos pedidos, enviados até 30 de abril, não foram considerados válidos por razões diversas, nomeadamente, porque os formulários não estavam bem preenchidos ou porque as empresas tinham dívidas à Segurança Social ou Finanças.

No entanto, a ministra diz que há um contacto permanente dela própria e da sua equipa com a Ordem dos Contabilistas Certificados para resolver diversas questões ou dar resposta a problemas que não tinham sido inicialmente identificados.

“Há um reaproveitamento de todos os processos até ao limite”, salientou. Correções que ajudaram a que seis mil processos tenham sido corrigidos desde 15 de maio, sem necessidade de avançar com um novo pedido.

Nos próximos dias vai ainda ficar disponível uma linha de contacto para esclarecimento de todas as dúvidas, revelou Ana Mendes Godinho, que também fez questão de realçar o grande esforço da Segurança Social e dos seus trabalhadores, que “estão a trabalhar sete dias por semana para dar resposta ao máximo de solicitações”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta quarta-feira prolongamento da medida do lay-off simplificado, "se houver disponibilidade financeira".

De acordo com dados revelados hoje, durante o mês de abril, deram entrada no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) mais de 392 mil novas inscrições de pessoas à procura de emprego, uma subida de 22%.

“O total de desempregados registados no país foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (mais 71.083; mais 22,1%) e também face ao mês anterior (mais 48.562; mais 14,1%)”, revela a nota do IEFP divulgada nesta quarta-feira.