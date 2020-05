Desemprego na pandemia. Número de inscritos dispara 22% em abril

Veja também:

Em abril, deram entrada no Instituto de Emprego e Formação Profissional mais de 392 mil novas inscrições de pessoas à procura de emprego.

“O total de desempregados registados no país foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (mais 71.083; mais 22,1%) e também face ao mês anterior (mais 48.562; mais 14,1%)”, revela a nota do IEFP divulgada nesta quarta-feira.

Por regiões, o Algarve destaca-se com uma subida homóloga de quase 124%. A justificar este salto está o setor do turismo, um dos mais afetados pela pandemia.

No outro extremo surgem os Açores, onde há menos desempregados inscritos, um recuo de 6,2%. Esta é a única região do país onde há menos inscritos.