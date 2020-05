Desemprego. Marcelo pede prolongamento do “lay-off”

“Se houver disponibilidade financeira, e o Governo o saberá, é de ponderar o prolongamento do ‘lay-off’”, afirmou nesta quarta-feira o Presidente da República.

À porta de um restaurante em Campolide (Lisboa), onde foi almoçar, Marcelo Rebelo de Sousa comentou os números do desemprego relativos a abril (mais 22% do que em igual período do ano passado), dizendo que, “é um valor muito contido por causa do ‘lay-off’”.

“Em termos globais, o número de desempregados é limitado, claramente inferior a 9%” e “era esperável”, afirmou, considerando que para tal contribuiu a “almofada amortecedora” do regime que permite que os trabalhadores trabalhem menos tempo e recebam menos também.

“São centenas de milhares de trabalhadores que não passaram ao desemprego e estão em compasso de espera”, afirmou o Presidente.