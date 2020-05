Contratações na saúde com peso de 100 milhões para quatro meses

Marta Temido sublinhou que o orçamento financiado por impostos aumentou, por comparação com o ano passado, em mais de 940 milhões. A ministra realçou os vários reforços e injeções no SNS, destacando os 256 milhões para compensar os pagamentos em atraso.

As contratações de pessoal na área da Saúde para fazer face ao combate à pandemia do novo coronavírus representaram um acréscimo de 100 milhões de euros para apenas quatro meses, segundo anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido, esta quarta-feira.

Reforçar confiança no SNS

A ministra da Saúde falou da necessidade de reforço da confiança dos portugueses na utilização do SNS, não deixando de procurar o serviço sempre que necessário, na recuperação das consultas e cirurgias adiadas por causa da pandemia. Marta Temido assinalou que 36 hospitais já enviaram planos de recuperação, reagendando 30% das cirurgias e 40% das consultas.

A governante anunciou, ainda, que está a ser analisado o que poderá ser o reforço do país em capacidade de testes para uma eventual segunda onda de Covid-19.

Na intervenção inicial, afirmou que, com esta pandemia, o SNS teve “uma das suas maiores provas da sua existência”, “descobriu a sua força e reinventou-se”.

Marta Temido referiu, também, que ao longo do último ano, a receita do SNS “cresceu significativamente, revertendo tendência de decréscimo de anos anteriores”. A ministra da Saúde apontou um “incremento mensal de 65 milhões de euros no orçamento do SNS”.