15 milhões começam a chegar à comunicação social. Rio não entende “urgência democrática”

Os meios de comunicação social começam nesta quarta-feira a receber os apoios do Estado por causa da crise causada pela pandemia. São 15 milhões de euros destinados a publicidade institucional. Os espaços comprados na televisão, na rádio e na imprensa poderão ser usados por todos os organismos públicos durante este ano de 2020 e o próximo, 2021. Do bolo total, as empresas que detêm a SIC (Impresa) e a TVI (Media Capital) são as que vão recebe a maior fatia: sete milhões, no seu conjunto. O Grupo Renascença Comunicação Multimédia vai receber 480 mil euros. O apoio em forma de publicidade institucional foi anunciado pelo Governo em meados de abril, como resposta aos efeitos negativos causados pelo estado de emergência na saúde financeira dos órgãos de comunicação social. Rio critica dinheiro para "pagar programas” O presidente do PSD voltou a criticar este apoio. Numa mensagem publicada na rede social Twitter, Rui Rio diz que o montante vai ajudar a pagar programas de entretenimento dos canais de televisão. E, com alguma ironia, termina: “tanto me têm atacado por eu não compreender esta urgência democrática”.





A decisão de apoiar a comunicação social consta de uma Resolução de Conselho de Ministros, que define a medida como “excecional e temporária”. O espaço de publicidade institucional é comprado "a pessoas coletivas detentoras de órgãos de comunicação social nacional, desde que os mesmos detenham serviços de programas televisivos e/ou radiofónicos generalistas e/ou temáticos informativos ou publicações periódicas de informação geral, por ajuste direto", refere o diploma. Quem recebe o quê Do total de 15 milhões, o grupo Impresa conta com 3.491.520,32 euros e a Media Capital 3.342.532,88 euros, seguidas da Cofina (1.691.006,87 euros) e Global Media (1.064.901,66 euros), de acordo com informação no anexo. O Grupo Renascença Comunicação Multimédia conta com (480.258,93 euros), seguido da Trust in News, que tem a revista Visão (406.088,99 euros), Sociedade Vicra Desportiva, dona de A Bola, (329.187,48 euros), Público (314.855,38 euros) e da Newsplex, que tem o Sol e i, (38.645,00 euros). O grupo Megafin (28.844,47 euros), dono do Jornal Económico, a dona do Porto Canal, Avenida dos Aliados — Sociedade de Comunicação (23.270,27 euros), o Observador Ontime (19.906,29 euros), e a Swipe News, dona do ECO (18.981,46 euros).