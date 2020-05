Domingos Paciência. Futebol sem público “é quase um jogo treino”

O treinador Domingos Paciência comenta o regresso da Bundesliga, com jogos à porta fechada, e resume: “Este futebol perde tudo, perde emoção, é um futebol sem cor, sem aplausos, o golo é frio”.

Na Tertúlia Bola Branca, o técnico reforça que, nesta nova fase, “é um futebol mais por obrigação do que dê prazer aos jogadores”.

“Aquilo é quase um jogo treino”, sentencia o antigo avançado dos dragões.

Já o jornalista Olivier Bonamici diz que ficou “triste e ao mesmo tempo contente”, mas deixa elogios à Alemanha. “Deu uma lição”.

Por sua vez, Pedro Azevedo, chefe de redação da Renascença, considera que “nasceu um novo futebol no último fim de semana, estamos perante um novo mundo, um futebol sem público, menos emotivo, menos agressivo, menos intenso”.

Em relação ao regresso do futebol da I Liga em Portugal, há ainda muitas dúvidas, nomeadamente no que diz respeito aos estádios. Só quinta-feira se ficará a saber onde se vão jogar as 10 jornadas que faltam, mas já é certo que alguns clubes vão ser prejudicados, consideram todos os participantes na Tertúlia.