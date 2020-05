Nova demissão no Sporting. Bernardo Simões deixa conselho fiscal e disciplinar

Bernardo Simões abandona o conselho fiscal e disciplinar do Sporting. É a terceira demissão no espaço de um dia nos órgãos sociais leoninos.

No dia seguinte a terem sido conhecidas as demissões de Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad, alegando razões pessoais e profissionais devido à pandemia da covid-19, é agora a vez de Bernardo Simões sair.

Não há ainda, nesta altura, justificações oficiais para a saída de mais um membro efetivo da administração liderada por Frederico Varandas.

Numa mensagem publicada esta terça-feira no site do Sporting, Filipe Osório de Castro garantiu que a decisão de renunciar ao cargo de vice-presidente do SCP "tem por fundamento exclusivo razões pessoais e profissionais" que o impossibilitam de continuar "o bom e responsável exercício do cargo".

Filipe Osório de Castro explica que escreveu esta mensagem aos sócios e adeptos para "evitar especulações e novelas inexistentes".



"Sinto-me orgulhoso por ter feito parte de uma direcção que, apesar de ter recebido o nosso Clube na mais grave fase da sua vida (destruição de activos, reembolso de empréstimo obrigacionista, renegociação da dívida, entre outros desafios urgentes), conseguiu responder a todos estes desafios com determinação e capacidade, deixando agora o nosso Sporting Clube de Portugal em melhores condições para continuar a travar e ganhar combates", sublinha o antigo "vice" leonino.