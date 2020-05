A lamentável violência

Rafael Guerreiro e André Silva foram os portugueses que mais se destacaram no reatamento do campeonato da Alemanha.

O defesa-esquerdo do Borússia de Dortmund apontou dois golos no jogo da sua equipa frente ao Schalke 04, destacando-se o segundo por ter ficado como uma autêntica obra-prima, enquanto o ponta de lança do Eintracht de Franckfurt fez o golo solitário da sua equipa, que no entanto saiu derrotada no seu próprio estádio.

Fica também como nota de destaque, pela negativa, a circunstância de terem saído lesionados seis jogadores participantes nos diversos jogos realizados, sendo todas elas em resultado de condições físicas provavelmente longe das ideais por força da longa paragem a que foram sujeitos.

Trata-se de uma situação que não deixa de ficar como uma chamada de atenção para outros campeonatos ainda não reatados, e no decorrer dos quais poderão acontecer casos semelhantes.

Ainda a propósito do que se passa na Europa no que respeita ao regresso do futebol, é verdade que há já datas marcadas para que tal aconteça, mas algumas dúvidas continuam a causar alguma preocupação.

Na Itália, por exemplo, as negociações entre as partes interessadas não têm sido fáceis.

Ontem à noite surgia mesmo a notícia da existência de um plano B, pois não sendo possível voltar à Série, será disputado um play-off para apurar o campeão, o mesmo acontecendo relativamente às despromoções.

Por cá, antes de voltarmos aos jogos, mantém-se a necessidade de tornar muito claras todas as regras para o reatamento para assim se evitarem casos, os mais diversos, que possam vir a acontecer.

E, para finalizar uma nota muito negativa para os incidentes que se registaram nas imediações do estádio de Alvalade e dos quais resultaram três feridos, dois dos quais em estado grave.

Tanto quanto se sabe as autoridades policiais debatem-se com dificuldades para identificar os agressores, e é pena que tal aconteça.

Sem futebol e no meio de tantas dúvidas, estes deploráveis acontecimentos não faziam falta.

Servirão apenas para nos fazer regressar a outros actos selvagens que o futebol português já viveu e dos quais, infelizmente, resultaram vítimas mortais.