​Regresso das missas com fiéis. Dioceses explicam normas e afixam cartazes da DGS

As várias dioceses de Portugal têm avançado com a publicação de notas pastorais, ou recomendações, com as melhores práticas para a celebração do culto católico no contexto da pandemia Covid-19. As missas com fiéis são retomadas a 30 de maio.



Em Setúbal, o bispo D. José Ornelas publicou uma nota pastoral sobre a “retoma das celebrações públicas nas Igrejas”, em que dá “graças a Deus” ao mesmo tempo que lembra que “vivemos com alegria a aproximação do momento de voltarmos a poder celebrar a Eucaristia e outros atos litúrgicos nas nossas igrejas, com a presença da comunidade, no contexto da melhoria da condição sanitária do nosso país”.

O bispo pede “ao Senhor da Vida que acolha nos seus braços misericordiosos aqueles que pereceram nestes meses e dê conforto e esperança às suas famílias” e agradece “também a todos os que, com admirável dedicação e risco da própria vida, vão tornando possível estas melhorias, nos hospitais, nos lares de idosos e em tantos outros serviços de gestão e apoio aos que, em tantas formas, estão a ser atingidos pela pandemia”. “Que Deus vos abençoe e proteja!”, é a vontade do bispo de Setúbal.

Também a Diocese de Lamego já deixou “orientações para o regresso das celebrações comunitárias”.