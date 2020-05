​Igreja dos Jerónimos prepara-se para celebrar missa com menos 750 pessoas

Veja também:

As redes sociais como o Facebook têm sido a janela pela qual a paróquia de Santa Maria de Belém tem participado nas missas do cónego José Manuel dos Santos Ferreira, mas a partir do final de maio a Igreja dos Jerónimos vai de novo abrir portas para acolher quem quer participar na missa. Com capacidade para 900 pessoas, a igreja do monumento manuelino vai reduzir a 150 o número de lugares permitido.



Em entrevista à Renascença, o pároco reconhece no retomar das missas, “um sinal de esperança”. O cónego José Manuel dos Santos Ferreira explica que estão já a preparar tudo na Igreja dos Jerónimos para poder acolher os fieis em segurança e seguindo todas as medidas da Direção-Geral de Saúde.

Na esperança que “os paroquianos se animem a voltar aos Jerónimos”, Santos Ferreira explica que tem um grupo de pessoas do acolhimento a trabalhar nas novas medidas. “O planeamento da retoma dos serviços litúrgicos” passa por exemplo, a partir do dia 30 de maio, pela “entrada e saída dos fieis pelo portal sul” explica o cónego. José Manuel dos Santos Ferreira diz que uma das portas fica destinada à entrada e a outra à saída “devidamente separadas por baias”.