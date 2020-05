Espaços museológicos de Fátima reabrem esta terça-feira

O Santuário de Fátima vai reabrir o museu e as exposições a partir desta terça-feira, depois de os espaços litúrgicos e de atendimento aos peregrinos já terem aberto portas no passado dia 4.



A reabertura ao público vai ser marcada com várias alterações. Assim, "pela primeira vez na sua história, todos os espaços estarão encerrados à segunda-feira", de acordo com os procedimentos da maioria dos museus em todo o país.

Além disso, vão passar a ter "novos horários e regras de higiene e segurança bem definidas".

De acordo com o Santuário, foram definidas “estritas medidas de prevenção do contágio da Covid-19” com indicações e recomendações sobre a “higienização dos espaços, higiene pessoal, etiqueta respiratória, distanciamento físico, monitorização dos sintomas e proteção individual”, junto dos seus colaboradores e nos diversos espaços informativos ao peregrino.

Quanto aos espaços culturais, o destaque vai para a exposição permanente "Fátima Luz e Paz’", que conta, a partir de agora, com “a exposição da Rosa de Ouro oferecida pelo Papa Francisco, por ocasião do centenário e da canonização dos Santos Francisco e Jacinta Marto, em 2017”.

A exposição temporária "Vestida de Branco" pode ser visitada de terça-feira a domingo, até 15 de Outubro.

As Casas de São Francisco e Santa Jacinta Marto, da Irmã Lúcia e a Casa-Museu de Aljustrel também vão poder ser visitadas de terça-feira a domingo, encerrando nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.