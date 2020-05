​Escuteiros adaptam-se à pandemia e organizam “acantonamento nacional"

Veja também:

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) organiza o seu primeiro "acantonamento nacional" para comemorar os 97 anos da associação.



O evento, com início marcado para sexta-feira, deverá envolver milhares de escuteiros de todo o pais.

Erico Virgy, responsável pelo ACANTONAC 2020, explica que a ideia é trazer para dentro de casa um pouco do ambiente dos acampamentos nacionais, com milhares de escuteiros.

“Temos normalmente os acampamentos; os acampamentos nacionais que envolvem milhares de jovens” e que “neste formato quisemos trazer um pouco para casa o acampamento; a que chamamos o primeiro acantonamento nacional”, sublinha.

“Acho que é das iniciativas com mais partilhas e mais gostos nas redes sociais, e acreditamos que neste formato de livestream, no Facebook e no YouTube, teremos mesmo muita gente a participar”, adianta Erico Virgy.

Lucro de venda de insígnia para a Cáritas

O ACANTONAC envolve uma ação solidária. A insígnia alusiva ao acantonamento estará à venda. Toda a receita reverte para a Cáritas portuguesa.

Erico Virgy explica que “vamos ter uma insígnia desta atividade que todos os elementos poderão pedir e o lucro desta mesma insígnia irá reverter para a Cáritas”.

“Será um apoio para os jovens que não tem acesso à internet ou tiveram algumas dificuldades nesta fase, ou seja, todo o lucro que insígnia tiver será para a Cáritas”, conclui o responsável pelo ACANTONAC 2020.

Simultaneamente, o Corpo Nacional de Escutas está a promover até ao dia 28 de maio uma campanha de recolha de alimentos para o Banco Alimentar contra a Fome. A campanha consistirá na recolha de alimentos pelos vários agrupamentos, junto das famílias, amigos e demais comunidade.