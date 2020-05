​Bispo do Porto percorre ruas da cidade com imagem de Nossa Senhora de Fátima

A diocese do Porto está a preparar “uma procissão especial” para o encerramento do mês de Maria. De acordo com informação disponibilizada no site da diocese, “o bispo do Porto percorrerá as ruas da cidade da Virgem com a imagem de Nossa Senhora de Fátima”.

O percurso inclui “seis paragens nas quais D. Manuel Linda rezará um mistério do Terço em cada uma”. A última paragem coincide com o momento das três avé marias finais e incluirá “uma oração pelos doentes e profissionais de saúde”, no Largo Abel Salazar, junto ao Hospital de Santo António.

O inicio da oração está previsto para as 20h30, na Praça Marquês de Pombal. As paragens far-se-ão na Rua Camilo Pessanha, no cruzamento da Rua da Areosa com a Rua Eduardo Santos Silva, na Rua Afonso Lopes Vieira, no cruzamento da Rua S. João de Brito com a Rua Prof. Mota Pinto e Avenida do Bessa, e, a penúltima, na Esplanada do Castelo, junto à Foz do Douro O percurso termina junto ao Hospital de Santo António.

“Durante o percurso as pessoas poderão participar com velas nas janelas e varandas das residências. Poderão estar presentes em cada uma das paragens previstas. Em todos estes momentos deverá ser respeitada a distância de segurança”, pode ler-se na publicação.



O andor com a imagem será transportado por um veículo dos Bombeiros Sapadores do Porto.