Apesar da pandemia, escuteiros recolhem comida para o Banco Alimentar

O Corpo Nacional de Escutas está a promover até ao dia 28 de maio uma campanha de recolha de alimentos para o Banco Alimentar contra a Fome.



A campanha consistirá na recolha de alimentos pelos vários agrupamentos, junto das famílias, amigos e demais comunidade.

A iniciativa não prevê ações de recolha junto de espaços comerciais ou similares, por forma a não elevar o risco de contágio.

Os donativos serão depois concentrados em agrupamentos previamente selecionados pela sua capacidade logística para, no dia 30 de maio, serem entregues nos pontos regionais do Banco Alimentar Contra a Fome.

José Rodrigues, secretário nacional para o Ambiente e Sustentabilidade do Corpo Nacional de Escutas (CNE), assegura que a iniciativa não põe em risco a saúde de quem oferece e de quem recebe.

“Sem nos pormos em risco e sem pormos a quem nos possa ajudar em risco, conseguimos fazer uma alternativa de uma campanha que vai ao encontro da data quase simbólica do dia 30 de maio que seria a data marcada para a habitual recolha do Banco Alimentar”, refere este director do CNE.

José Rodrigues esclarece, por outro lado, que “nós, no CNE, pelo país todo, podemos chegar aos 22 Bancos Alimentares regionais e podemos fazer a entrega dos bens, para de alguma forma minimizar este impacto negativo que vai ter para os bancos alimentares pelo facto de não terem a recolha habitual".