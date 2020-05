Veja o número de casos de Covid-19 por concelho. Lisboa e Gaia com maior aumento de infetados

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2.018 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.510), Porto (1326) e Matosinhos (1.242). Dos 221 concelhos com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, 159 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior. Albergaria-a-Velha, Vila Nova de Foz Côa, Pombal, Póvoa de Lanhoso, Esposende, Câmara de Lobos, Tavira, Ourém e Ponte de Lima fazem parte dos 102 concelhos com mais de três casos confirmados, que não registam aumento no número de infetados há, pelo menos, uma semana. Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica. Casos confirmados de Covid-19 por concelho

Portugal regista 1.247 mortos (mais 16 que na segunda-feira) e 29.432 infetados (mais 223, o que supõe um aumento de 0,8%) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS). O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de segunda-feira, indica que, esta terça-feira, há registo de 6.431 pessoas recuperadas da Covid-19, mais uma que no dia anterior. A taxa de letalidade mantém-se nos 4,2% (15,9% acima dos 70 anos). Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 298.501 casos suspeitos. O relatório desta terça-feira revela, ainda, que 2.349 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais de 25 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias. A região Norte é a que regista o maior número de mortos (707), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (282), da região Centro (227), do Algarve (15) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19. O Norte também concentra a maior parte dos casos confirmados, com 16.472 (cerca de 55,97%). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (8.490), Centro (3.644), Algarve (356), Alentejo (245), Açores (135) e Madeira (90). Situação por região em Portugal