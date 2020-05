​Universitários do Minho vão ajudar alunos do ensino básico

Veja também:

Chama-se “UMSumário”. É um projeto de voluntariado da Associação Académica da Universidade do Minho (AAUMinho), para apoiar e acompanhar o trabalho escolar dos alunos do 1º ciclo ao 3º ciclo do ensino básico.



“Através da contribuição ativa para o desenvolvimento pessoal e social destes alunos, os estudantes da Universidade do Minho vão ter a oportunidade de dinamizar sessões de apoio ao estudo, nas diversas áreas curriculares, recorrendo a plataformas de comunicação síncrona”, explica a academia liderada por Rui Oliveira.

O objetivo desta tutoria passa por “facultar um acompanhamento individualizado e de proximidade, que favoreça a autoestima e a confiança dos mais novos, incutindo-lhes o gosto pelo estudo e pela valorização pessoal”.

O novo projeto não tem qualquer custo associado, cabendo à AAUMinho a sinalização das crianças e jovens envolvidos na intervenção, assim como a gestão de todo o processo, atuando como intermediária entre as famílias e os voluntários.

Todos os interessados em usufruir deste apoio só têm que preencher o formulário (que pode consultar aqui).

Já os estudantes da Academia Minhota que queiram colaborar e participar neste projeto devem inscrever-se aqui através do preenchimento de um formulário.

O UMSumário é “mais um projeto que visa pautar a intervenção da AAUMinho por valores como a solidariedade e a responsabilidade social”, realça a academia.