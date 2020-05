Lar no Porto seguiu exemplo de Macau e escapou à Covid-19. “Ainda não é a hora certa” para visitas

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números No fim de fevereiro, quando Portugal ainda não tinha casos de Covid-19, a Casa de Repouso Jardim da Foz, no Porto, mais conhecida como “Casa do Anjo”, já tinha decidido cancelar e suspender todas as visitas de familiares de utentes. Encomendou álcool gel e máscaras no fim de janeiro – ainda antes de começarem a esgotar - e, no início de março, optou por juntar num só espaço, completamente fechado, todos os idosos que estavam distribuídos pelas duas casas da instituição. Os funcionários que andavam de transportes públicos passaram a andar de Uber e a passar por um processo de desinfeção antes de entrar na instituição, pelas traseiras. Quando começaram a surgir as primeiras orientações da DGS para lares de idosos, no dia 11 de março, já tudo isto estava implementado neste lar do Porto há mais de uma semana. A razão de estar um passo à frente em relação ao resto do país reside no facto de a diretora morar num dos locais do mundo que mais bem conseguiram controlar a pandemia: Macau. “Vivo num dos sítios com maior densidade populacional no mundo e conseguiu-se controlar a pandemia, só por causa das medidas rigorosas que eles tomaram”, explica à Renascença Graça Morais, diretora da Casa de Repouso Jardim da Foz.

A diretora trabalha como jurista no Comissariado contra a Corrupção do Governo de Macau. Vai acompanhando o lar à distância, com o apoio da diretora técnica.

Graça diz estar já habituada a ter medidas rigorosas de higiene no seu dia-a-dia. “Todos os dias me medem a febre, quando chego ao trabalho, ainda hoje”, conta. O gel desinfetante já era uma presença habitual e as máscaras também, ainda antes de a Covid-19 chegar – “no sítio onde eu trabalho, as pessoas quando estão constipadas usam máscara. A máscara é de uso frequente e comum”. Macau registou, numa primeira fase, dez infetados, e após 45 dias sem novos casos, identificou mais 35 doentes. Todos os 45 casos diagnosticados foram importados e as autoridades indicaram não ter existido contágio na comunidade. Hoje, com a pandemia completamente controlada, “continua a não haver uma única pessoa na rua sem máscara”. “Eu acho que tem a ver com as pessoas. As pessoas estão habituadas a seguir o que lhes dizem, há um rigor maior em tudo”, considera. Quanto à atuação das autoridades portuguesas, considera que “estão a dar instruções corretamente, as pessoas é que tem de ter consciência para as seguir”.

Lar juntou utentes e contratou Uber para evitar transportes públicos Uma das medidas mais “polémicas” que Graça optou por tomar foi a junção de todos os utentes, normalmente divididos por duas casas, num só espaço. “Foi uma decisão difícil porque eu sabia que era uma coisa que não devia agradar a Segurança Social. Porque as casas têm um alvará para determinar o número de pessoas”. Uma das casas da Casa de Repouso tem autorização para albergar 11 utentes, outra tem para sete. No entanto, Graça considerou que esta seria a melhor solução possível. “Comecei a pensar: e se me começam a falhar funcionários? Não vou conseguir gerir isto”. Por outro lado, a casa que está localizada na Avenida Dr. Antunes Guimarães “é grande” e tem capacidade para todos os utentes. A casa da Foz ficou livre para possíveis quarentenas, caso fosse necessário. E foi. “Na altura tínhamos duas utentes hospitalizadas, que quando tiveram alta ficaram 14 dias na casa da Foz, com duas funcionárias, por precaução – ainda que tivessem tido um teste negativo”.