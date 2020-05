Governo agradece “inestimável trabalho” dos médicos de família

Veja também:

Na conferência de imprensa diária sobre os números da pandemia de Covid-19, o secretário de Estado da Saúde fez questão de “saudar de forma especial os médicos de família portugueses”.

“Temos hoje cerca de 5.800 médicos especialistas em medicina geral e familiar no Serviço Nacional de Saúde”, afirmou António Lacerda Sales.

“Se é verdade que nunca tivemos dúvidas sobre a sua importância e papel no combate a esta pandemia, ele tem sido ainda mais evidente, determinante e fundamental”, sublinhou, a propósito do Dia Mundial do Médico de Família, que se assinala nesta terça-feira.

“Têm sido cruciais no acompanhamento de casos confirmados e suspeitos de Covid-19, através da plataforma ‘TraceCovid’, no acompanhamento do doente crónico e na adaptação às teleconsultas”, sublinhou ainda o governante.

“Estão, efetivamente, na linha da frente – o lema escolhido para assinalar esta efeméride. Na linha da frente da defesa da saúde dos portugueses. Por isso, o nosso muito obrigado pelo seu inestimável trabalho”, terminou Lacerda Sales.

O secretário de Estado da Saúde apresentou os números desta terça-feira sobre a pandemia do novo coronavírus em Portugal: mais 16 óbitos e mais 223 infetados do que na segunda-feira, o que eleva para um total de 1.247 mortes e 29.432 casos confirmados no país.