​Ginásios otimistas após reunião com DGS. Acreditam na reabertura a 1 de junho

A Associação de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) ainda acredita que será possível reabrir os ginásios no dia 1 de junho. Os dirigentes da associação reuniram-se esta terça-feira com a Direção Geral da Saúde (DGS) que se comprometeu a elaborar, até ao final da semana, um documento com as medidas necessárias para uma reabertura em segurança.



“Constatámos que a nossa posição está muito próxima da DGS, concordamos na grande maioria dos princípios e por isso estamos em crer que não será difícil chegar a uma proposta comum”, disse à Renascença José Carlos Reis, presidente da AGAP.

Apesar da coincidência de pontos de vista, a DGS não se comprometeu com uma data para que os ginásios voltem a abrir portas.