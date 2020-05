Feiras regressam nos próximos dias ao Nordeste Transmontano

Veja também:

A Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes deliberou, por unanimidade, reabrir as feiras semanais e quinzenais no território, a partir do dia 28 de maio.



“Esta decisão surge após a avaliação efetuada à primeira fase de abertura das feiras que limitou o início da atividade à venda de produtos locais”, explica o organismo em comunicado.

De acordo com a CIM das Terras de Trás-os-Montes, a adoção desta medida está também relacionada com a “evolução favorável da situação epidemiológica na região e vai também ao encontro da Resolução do Conselho de Ministros de 17de maio, que prevê a abertura de feiras e mercados”.

A reabertura implicará, sublinha a CIM, “um período de adaptação e estabelecimento de medidas necessárias para o reinício em segurança desta atividade comercial, nomeadamente a elaboração de

planos de contingência a articular com as entidades competentes”.

Assim, a partir do dia 28 de maio, as nove autarquias das Terras de Trás-os-Montes, consideram que “estarão reunidas todas as condições para um regresso das feiras semanais e quinzenais”, alertando que a retoma da atividade “estará envolvida em apertadas medidas de segurança e deverá respeitar todas as indicações emanadas da Direção Geral de Saúde”.

A abertura das feiras nos nove concelhos da CIM das Terras de Trás-os-Montes é entendida pelos municípios como uma forma de “apoiar o relançamento da atividade económica no território, acompanhando a reabertura de outros espaços comerciais”.

As feiras foram suspensas a 11 de março, altura em que o Conselho Intermunicipal, numa atitude preventiva e proactiva, deliberou pelo cancelamento desta atividade económica.

Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, são os nove municípios que compõem a CIM Terras de Trás-os-Montes.