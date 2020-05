Dois projetos portugueses vencem bolsa para combater a covid-19

Veja também:

O concurso foi lançado pela Fundação La Caixa, dona do CaixaBank e do BPI, para financiar propostas luso-espanholas no âmbito da luta contra a atual pandemia. Cada uma recebe 300 mil euros.

A apresentação de candidaturas decorreu entre 27 de março e 15 de abril. Deram entrada cerca de 350 propostas, a maioria de Espanha. Portugal apresentou menos de 50 candidaturas. Ainda assim, dois terços das bolsas ficam em Portugal.

Estava prevista inicialmente a entrega de cinco bolsas, mas “a qualidade das propostas” fez este número aumentar para seis, explicou esta tarde o curador da Fundação, Artur Santos Silva.

Declarações feitas durante uma conferência organizada pelo Ceiia, o Centro Tecnológico de Matosinhos, onde está a ser desenvolvido um dos dois ventiladores portugueses – e que é um dos vencedores da bolsa de 300 mil euros.

A outra bolsa foi atribuída a Helena Florindo, da Faculdade de Farmácia de Lisboa, pelo projeto de “reconversão de uma vacina já existente para o SARS, para a covid-19”, explicou Artur Santos Silva.

O curador da Fundação La Caixa criticou ainda a baixíssima colaboração entre as instituições de investigação nacionais. E avisou que Portugal tem de se preparar melhor para garantir os fundos europeus.

“É fundamental que nos preparemos para aceder aos fundos europeus. Nós vamos ter, pelo menos, 100 mil milhões para financiar no próximo programa a investigação científica. Para isso, temos que ter boa investigação, bons projetos e apresenta-los bem.”

Segundo Artur Santos Silva, “esta é uma matéria onde temos que melhorar muito”.