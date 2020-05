Covid-19 pode ser o fim de muitas coletividades. Setor precisa de 123 milhões para retomar atividade

Com efeito, o pequeno bar da ACRC não é apenas uma “fonte de receitas importante para a associação”, mas também ponto de encontro e ‘barómetro’ do estado de espírito da população local.

A coletividade tinha previsto inaugurar as obras da sede social no final de março. A Covid-19 obrigaria à suspensão dos trabalhos, bem como de todas as atividades no dia 12 de março. O bar foi o último a fechar, antes de Carlos Franco trancar a porta principal da associação, reaberta esta segunda-feira para que, “com as devidas cautelas, as pessoas possam voltar ao bar e começar a socializar-se, o que é muito importante”, diz à Renascença .

Subimos 140 quilómetros no mapa das estradas de Portugal e vamos ao encontro da Associação Cultural e Recreativa da Comeira , às portas da Marinha Grande. Carlos Franco, é o presidente da coletividade que esta quarta-feira, via Skype, voltará a promover a “Poesia ao Serão’, uma atividade habitualmente realizada na sede, onde são lidos poemas e comentadas obras de determinados autores.

Até ao momento, o “lay-off” foi evitado, no que o seu presidente classifica de “esforço significativo”. A atividade da SFUAP é suportada por um orçamento anual de dois milhões de euros. Os prejuízos financeiros não estão ainda quantificados na sua totalidade, mas serão de “uns bons milhares de euros”, diz Luís Gonçalves, que confessa ter pouca esperança de receber apoios para a retoma. “Pelo que se tem ouvido, não estamos com muita fé; as associações e as coletividades em geral têm estado a ficar para trás, pese embora o seu papel relevante ao nível da economia social”.

Com a reabertura do bar, os associados da Comeira têm de novo onde partilhar desabafos e, porventura, lamentar a impossibilidade de ocuparem parte do seu tempo no ‘fitness’, na zumba, nas danças latinas ou nas classes ‘hip-hop’ frequentadas por duas dezenas de crianças.

“Temos também uma pequena secção de judo com 20 miúdos”, revela, orgulhoso, Carlos Franco, simultaneamente preocupado porque “há monitores que não têm qualquer outra fonte de receita”.

À preocupação com a subsistência dos colaboradores da ACRC, o dirigente associativo junta os pagamentos das obras na sede social. “Neste momento ainda não estamos em dificuldades financeiras, mas a breve prazo isso vai-se refletir, porque temos compromissos assumidos com o empreiteiro”.

Para ajudar a pagar as obras, Carlos Franco contava com as receitas geradas por várias atividades programadas para o exterior, entre junho e setembro e que, muito provavelmente não se irão realizar. “Já viu o que é estarmos a contratar bandas e a comprar frangos para assar, correndo o risco de nem sequer realizarmos receitas para pagar as despesas”, interroga-se Carlos Franco, notoriamente preocupado por duas razões: por um lado, a realização de quaisquer eventos do género permanece cancelada; por outro, subsiste a perplexidade sobre a forma como as pessoas irão reagir nos próximos meses, perante uma doença que envolve mais dúvidas do que certezas.

Uma ‘Casa do Povo’, sem povo para ter em casa

O cenário na Comeira não é muito diferente do que encontramos a meia dúzia de quilómetros de Felgueiras, na Casa do Povo da Longra, que tem no grupo de concertinas um bom exemplo de motivação dos mais jovens.

A Casa do Povo da Longra desenvolve um vasto leque de atividades lúdicas e culturais, disponíveis para crianças os 5 aos 16 anos, totalmente paradas devido à pandemia de Covid-19.

Na sede social funciona também um ‘centro sénior’ onde habitualmente param duas dezenas de idosos, que perderam esse espaço de convívio, estando agora entregues à solidão nas suas casas. Aspetos que levam o presidente da associação, Adão Coelho, classificar a situação como “dramática”.

O dirigente refere-se nomeadamente aos “120 agentes culturais parados e sem saber nada sobre o futuro”, também aquele que é o seu desafio mais ambicioso - a remodelação da sede da coletividade, que completou 81 anos em abril. O projeto de arquitetura está pronto; a obra deverá rondar o meio milhão de euros e Adão Coelho confessa angústia pelos obstáculos que a ausência de iniciativas terá na angariação de receitas.

Não menos preocupantes são as despesas correntes que não param de chegar à caixa do correio da Casa do Povo da Longra e que a direção tem honrado deitando mão às poupanças ou, dito de outra forma “mexendo em dinheiro em que não deveria mexer”.

Três milhões de cidadãos afetados

São mais de 30 mil as coletividades disseminadas por todo o território nacional, cujo funcionamento está a ser duramente afetado pela Covid-19, primeiro pelos sucessivos estados de estado de emergência e, agora, pelo estado de calamidade, que continua a manter as associações de cultura, recreio e desporto, amarradas a um vasto conjunto de restrições que, na prática, as impede de funcionar.