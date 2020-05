Covid-19. Governo quer retomar visitas a reclusos em junho

A Direção Geral de Inserção e Serviços Prisionais, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Ricardo Jorge e o INEM têm trabalhado em conjunto para garantir o recomeço das visitas às prisões em condições de segurança.

A mensagem foi transmitida nesta terça-feira pelo secretário de Estado da Saúde, na habitual conferência de imprensa diária sobre os números da pandemia em Portugal.

Respondendo a uma questão sobre a preocupação do Sindicato dos Guardas Prisionais, segundo o qual apenas um terço destes profissionais ainda terão sido testados, António Lacerda Sales afirmou que estão em curso “programas específicos relativamente aos planos de contingência Covid”.

Estes planos – feitos em “articulação quer com as autoridades regionais, quer com as locais de saúde – levam em consideração, nomeadamente, os reclusos que regressam de precária.