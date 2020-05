Coronavírus. Juízes fazem doação de 24,5 mil euros a oito instituições

Veja também:

Os juízes conseguiram juntar 24,5 mil euros numa conta solidária aberta aquando da pandemia da Covid-19. Através de uma nota enviada às redações, o Conselho Superior da Magistratura (CSM) fez saber que “a verba foi ontem repartida”.

Foram oito as instituições eleitas. “Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) – Porto, o qual indicou a Associação Médicos do Mundo, a Fundação Assistência Médica Internacional e a CAIS – Associação de Solidariedade Social; GAS Porto – Grupo de Ação Social do Porto; Núcleos de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) – Lisboa, o qual indicou a VITAE - Associação Solidariedade e Desenvolvimento Internacional, o Centro Social do Exército de Salvação, a Associação dos Albergues Noturnos de Lisboa e a Fundação de Assistência Médica Internacional – AMI”, pode ler-se.

A conta solidária, explica o CSM, continuará aberta, “apelando à contribuição de todos de acordo com as suas disponibilidades”.