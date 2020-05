Cancro. Mais de metade dos doentes ficou por diagnosticar por causa da pandemia

“Este ano, tenho quatro doentes já diagnosticados com cancro de novo. É uma média de um por mês”, quando, habitualmente, “cada médico de família poderá diagnosticar entre 10 e 20 cancros de novo por ano”.

Pelas suas contas, “metade do habitual, talvez mais de metade do habitual” ficou por diagnosticar.

“Estamos principalmente preocupados com a doença oncológica, os novos doentes de cancro. Como se sabe, é muitas vezes uma doença silenciosa, que carece de alguma – muita – destreza para diagnosticar, muita perspicácia dos médicos para pedir exames complementares, aprofundar exames, de modo a podermos diagnosticar. Estamos a falar de cancro e o cancro não nos dá muita margem, muito tempo de espera”, sublinha.

Mais de metade dos doentes com cancro ficou por diagnosticar por causa da pandemia de Covid-19 e do confinamento decretado com o estado de emergência. Os dados são revelados à Renascença pelo presidente da Associação dos Médicos de Família.

Por estes dias, os doentes seguidos no IPO de Coim(...)

Muitas consultas ficaram por fazer em todas as especialidades, desde que foi decretado o estado de emergência em Portugal, no dia 16 de março, mas os médicos de família estão, sobretudo, preocupados com os doentes oncológicos – porque o cancro não pode esperar e muitos exames fundamentais para o diagnosticar ficaram suspensos.

No topo das preocupações está o cancro do estômago e do intestino, que têm uma forte incidência em Portugal.

“Vamos ter que fazer um esforço de diagnóstico, de encaminhamento destes doentes. Um grande volume de cancros são do tubo digestivo e nós usamos como meio de diagnóstico habitual as endoscopias e colonoscopias. Todos esses exames estão atrasadíssimos. Não sei quanto tempo vamos precisar para recuperar dois meses e meio de exames. Julgo que esse será o problema maior”, admite o presidente da Associação de Médicos de Família.

Nesta entrevista à Renascença, Rui Nogueira prevê que sejam necessários entre quatro e seis meses para reorganizar os serviços de saúde, entre consultas e exames. E explica porquê.

“Quando vamos de novo para um local e temos de reorganizar as consultas, demoramos seis meses. Aqui não é totalmente de novo, mas podemos dizer que quatro a seis meses hão-de ser necessários para reorganizar as consultas e voltarmos a uma velocidade cruzeiro”, afirma.