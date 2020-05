Balanço DGS. Registo de 1.247 (mais 16) mortos e 29.432 (mais 223) infetados em Portugal

Cerca de 71,8% dos doentes são tratados no domicílio, conforme revelou o secretário de Estado da Saúde na conferência de imprensa. Em internamento, estão 629 (2,1%) dos pacientes (menos uma pessoa que no dia anterior): 101 (0,3%) em unidades de cuidados intensivos (menos quatro) e 1,8% em enfermaria.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 50 aos 59 anos (4.963), seguida dos 40 aos 49 anos (4.960), dos 80 anos para cima (4.369), 30 aos 39 anos (4.313), dos 20 aos 29 anos (3.666), dos 60 aos 69 anos (3.271) e dos 70 aos 79 anos (2.430).

Globalmente, há em Portugal 17.228 mulheres e 12.204 homens infetados.

Por outro lado, é nos 80 anos para cima que se regista maior número de óbitos (838), seguido do grupo dos 70 aos 79 anos (243), dos 60 aos 69 anos (112), dos 50 aos 59 anos (40), dos 40 aos 49 anos (13) e dos 20 aos 29 anos, com um óbito.

No total, morreram 640 mulheres e 607 homens com Covid-19, em Portugal.

Ao todo, há 222 concelhos com, pelo menos, três casos confirmados do novo coronavírus. Lisboa (+56), Vila Nova de Gaia (+25), Odivelas (+20), Braga (+19), Amadora (+16) e Oeiras (+15) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo o boletim da DGS. Lisboa ocupa o topo da tabela, com um total 2.018 infetados com o novo coronavírus