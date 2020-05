Portugueses de regresso a França não ficarão em quarentena, diz António Costa

Num gesto de amizade e de profundo reconhecimento pela Diáspora portuguesa em França, @EmmanuelMacron garantiu-me hoje que nenhuma medida de quarentena será aplicada aos nossos concidadãos que se apresentem na fronteira terrestre com Espanha de regresso a casa", escreveu o líder do executivo português na sua conta oficial do Twitter.

O primeiro-ministro, António Costa, recebeu a garantia do Presidente francês, Emmanuel Macron, de que não será imposta qualquer medida de quarentena aos portugueses que regressem a França através da fronteira terrestre com Espanha.

António Costa tinha revelado esta manhã aos jornalistas que manteve "uma longa conversa telefónica" com o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, sobre o plano europeu de resposta à crise económica e social criada com a pandemia da covid-19, depois de ter falado nos últimos dias com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

O primeiro-ministro português comentava o plano franco-alemão para a criação de um fundo de recuperação europeu de 500 mil milhões de euros baseado em subvenções, que classificou como "uma excelente proposta", apesar de advertir que há "importantes" aspetos em aberto.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 318 mil mortos e infetou mais de 4,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Portugal contabiliza 1.247 mortos associados à covid-19 em 29.432 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.