Pelo menos dois portugueses morreram de Covid-19 no Brasil. Números reais podem ser muito superiores

Pelo menos um português morreu de Covid-19 em São Paulo, no Brasil, confirmou à Renascença Paulo Nascimento, cônsul de São Paulo. O cidadão português vivia entre o Brasil e Portugal, avançou o cônsul, sem dar mais pormenores. As cinzas foram transportadas para Portugal, com o apoio do consulado.

A Renascença sabe que, no Rio de Janeiro, morreu pelo menos mais um português, que vivia há cerca de 40 anos naquele estado e era casado com uma brasileira.

O cônsul de São Paulo diz não ter conhecimento de outros portugueses infetados com o novo coronavírus. No entanto, lembra que a comunidade portuguesa no Brasil é uma realidade “muito heterogénea”, sendo difícil ter um registo preciso.

No consulado de São Paulo, que cobre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, estão inscritos cerca de 300 mil portugueses. Mas muitos não estão registados no consulado e têm dupla nacionalidade.

“Poderá haver mais casos. Não é de excluir que haja portugueses que, por serem residentes no Brasil, têm direito ao Sistema Único de Saúde (SUS), que se deslocam a uma unidade para fazerem teste ou serem internados. Nesse caso, não importa a nacionalidade”, explica. “Há uma dificuldade em termos uma noção clara se há casos de cidadãos portugueses”.