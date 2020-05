O calor mata o bicho? E vacina, para quando?

Veja também:

As temperaturas estão a subir e o Verão começa a bater à porta, o que volta a colocar a questão de saber até que ponto o calor pode ajudar a enfraquecer a pandemia que atravessamos. Mas será assim?

É verdade que o novo coronavírus pode desaparecer com o Verão?

Os cientistas continuam sem ter certezas absolutas. Alguns estudos defendem que é indiferente se está ou não calor – o vírus propaga-se na mesma. Outros estudos sugerem que as temperaturas mais elevadas e a luz do Sol podem, de facto, ter um papel importante – se não para acabar com a pandemia, pelo menos para a abrandar.

Mas como é possível que, passados vários meses, ainda não haja uma conclusão entre os cientistas?

Por várias razões. A primeira é que as condições do mundo real são mais difíceis de recriar em laboratório do que se possa pensar.

Depois, porque as combinações de temperatura e humidade podem variar muito de país para país ou mesmo de região para região e os próprios tipos de vírus podem ser uns mais resistentes do que outros às oscilações do clima.

Por isso, não é de estranhar que tenhamos de esperar pelo Verão "real" para tirar as dúvidas sobre se a pandemia, pelo menos em Portugal, vai ou não enfraquecer o SARS-COV2.

Então, até agora, o que dizem os especialistas?

Há os mais céticos, em que se inclui a própria Organização Mundial de Saúde (OMS), cujos especialistas defendem que o tempo quente não tem qualquer efeito contra o novo coronavírus.

Um dos principais estudos sobre o assunto foi feito no Canadá e analisou a pandemia em mais de 100 locais em todo o mundo. Concluiu que nem a temperatura, nem a latitude têm influência na propagação da Covid-19. Quando muito, admite, a humidade pode ter um papel ligeiramente positivo.