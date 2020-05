Número diário de mortes em Espanha volta a subir. Há mais 83 óbitos

Esta etapa prevê, entre outras medidas, a abertura do pequeno comércio sem necessidade de marcação prévia, das esplanadas, desde que tenham até um máximo de 50% da sua ocupação, e a possibilidade de até 10 pessoas se poderem reunir.

A primeira fase do desconfinamento em Espanha foi iniciada há uma semana e já inclui cerca de 70% da população.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, o país contabilizou um total de 27.778 óbitos desde o início da pandemia. Há ainda a registar 295 novos casos de infeção, elevando para 232.037 o total de infetados confirmados pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do novo coronavírus.

O número de novas vítimas mortais em Espanha volta a subir esta terça-feira, com 83 mortes, depois de, na segunda-feira, o país ter registado o número mais baixo de óbitos dos últimos dois meses (59).

As zonas mais atingidas pela pandemia de Covid-19, que incluem a comunidade de Madrid, a área metropolitana de Barcelona e grandes zonas de Castela e Leão, mantêm-se numa etapa intermédia chamada “fase 0,5” com algum alívio das medidas iniciais de confinamento, como novas condições para praticar exercício físico no exterior ou ir às lojas sem necessidade de marcação prévia.

Para além destas medidas, o Governo espanhol anunciou que nos próximos dias serão acrescentadas outras, como a da utilização obrigatória de máscaras nos espaços públicos.

Espanha é o segundo país com mais mortos com a covid-19 por cada milhão de habitantes (591 óbitos), depois da Bélgica (792) e antes da Itália (530), Reino Unido (523) e França (420), numa lista em que os Estados Unidos têm 275 e Portugal 121.

A nível global a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 318 mil mortos e infetou cerac de 4,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.